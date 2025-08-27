Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Кубарси – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Педро из «Зенита» – 20-й, Глебов – 105-й, Пестряков – 157-й
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг 200 лучших футболистов мира, которым еще не исполнилось 20 лет.
Главным критерием при составлении рейтинга стала оценка за матчи, проведенные в 2025 году. Максимальный балл по системе CIES – 100.
Топ-10 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 97,7;
2. Пау Кубарси («Барселона») – 93,4;
3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – 87,8;
4. Эстевао («Челси» / «Палмейрас») – 86,7;
5. Франко Мастантуоно («Реал» / «Ривер Плейт») – 85,4;
6. Джоррел Хато («Челси» / «Аякс») – 84;
7-8. Рожер Фернандеш («Брага») – 83,9;
7-8. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») – 83,9;
9. Жеовани Кенда («Челси» / «Спортинг») – 83,8;
10. Элиас Монтьель («Пачука») – 83,2.
Итан Нванери из «Арсенала» занял 15-е место, Лукас Бергвалль из «Тоттенхэма» – 17-е, Педро дос Сантос из «Зенита» – 20-е, Лени Йоро («Манчестер Юнайтед») – 27-е, Джованни Леони («Ливерпуль» / «Парма» – 84-е), Кирилл Глебов (ЦСКА) – 105-е, Дмитрий Пестряков («Акрон») – 157-е.