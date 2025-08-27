Ямаль – лучший игрок мира в возрасте до 20 лет по версии CIES. Кубарси – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Педро из «Зенита» – 20-й, Глебов – 105-й, Пестряков – 157-й

Ламин Ямаль – лучший молодой футболист мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг 200 лучших футболистов мира, которым еще не исполнилось 20 лет.

Главным критерием при составлении рейтинга стала оценка за матчи, проведенные в 2025 году. Максимальный балл по системе CIES – 100.

Топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона ») – 97,7;

2. Пау Кубарси («Барселона») – 93,4;

3. Уоррен Заир -Эмери («ПСЖ ») – 87,8;

4. Эстевао («Челси» / «Палмейрас») – 86,7;

5. Франко Мастантуоно («Реал» / «Ривер Плейт») – 85,4;

6. Джоррел Хато («Челси» / «Аякс») – 84;

7-8. Рожер Фернандеш («Брага») – 83,9;

7-8. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») – 83,9;

9. Жеовани Кенда («Челси» / «Спортинг») – 83,8;

10. Элиас Монтьель («Пачука») – 83,2.

Итан Нванери из «Арсенала» занял 15-е место, Лукас Бергвалль из «Тоттенхэма» – 17-е, Педро дос Сантос из «Зенита» – 20-е, Лени Йоро («Манчестер Юнайтед») – 27-е, Джованни Леони («Ливерпуль» / «Парма» – 84-е), Кирилл Глебов (ЦСКА) – 105-е, Дмитрий Пестряков («Акрон») – 157-е.