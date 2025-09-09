«Тоттенхэм» – самый большой клуб Лондона. Люди не понимают, насколько он велик. Различие с «Челси» можно увидеть на новом стадионе». Йол о «шпорах»

Мартин Йол считает «Тоттенхэм» самым большим клубом Лондона.

Ранее пост председателя правления «шпор» покинул Дэниэл Леви , занимавший его с 2001 года.

«Его наследие – это то, что он сам говорил: он построил невероятный стадион и создал инфраструктуру, которой нет равных. Сейчас это большой клуб не только из-за огромной базы болельщиков.

Я всегда говорю, что «Тоттенхэм» – самый большой клуб Лондона. Люди будут спорить, но я считаю: со стадионом и фан-базой клуб всегда был огромным. У нас в списке ожидания на абонементы было 25 тысяч человек. Люди просто не понимают, насколько «Тоттенхэм» велик. Теперь это видно на новом стадионе. Каждый игрок говорит, что он потрясающий.

Поверьте, различие с «Челси» можно увидеть, когда заходишь на этот стадион. Теперь остается лишь техническая сторона. Поэтому я спрашиваю: сколько игроков «Тоттенхэма » смогли бы попасть в состав «Челси»? Ведь «Челси » покупает игроков за 80, 90, 100 миллионов. «Тоттенхэм» может потратить 60 миллионов на игрока, то есть деньги тратятся, но это не игроки самого высшего уровня, которых можно взять за такую сумму.

Конечно, можно найти топ-футболистов дешевле, как, например, Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда , но если тратишь огромные деньги, то покупаешь уже готовый продукт. А если нет – нужно топовое скаутское видение. А за 20 лет в «Тоттенхэме» многие трансферы были либо неудачными, либо недостаточно хорошими», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» и «Аякса» Мартин Йол.

