Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»
Ранее 63-летний функционер оставил пост председателя правления английского клуба, который занимал с 2001 года.
Мартин Йол рассказал про общение с Леви, когда нидерландский специалист работал в «Аяксе».
«Дэниэл сделал невероятно много для «шпор», но вот в технических вопросах у него были проблемы. Посмотрите, сколько неудачных трансферов совершил клуб.
Я тогда сказал Дэниэлу: «Почему ты мне не позвонил?» У меня [в «Аяксе] был Тоби Алдервейрелд. У меня дебютировал Кристиан Эриксен. И у меня был Луис Суарес. Я спросил: «Почему вы не купили Суареса?»
Он ответил: «Потому что мои люди сказали, что он почти такой же игрок, как ван дер Варт».
Что? Суарес – это нападающий. Да, у меня он играл справа, но я прекрасно понимал, что это не его позиция. Просто у меня был Марко Пантелич на острие, поэтому я использовал Суареса как ложного крайнего, вроде Мохамеда Салаха.
Но Луис – это легенда. Тогда он стоил 25 миллионов фунтов, но Дэниэл меня не послушал», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» и «Аякса» Мартин Йол.