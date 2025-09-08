Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»

Мартин Йол рассказал, что Дэниэл Леви ошибался с трансферами в «Тоттенхэме».

Ранее 63-летний функционер оставил пост председателя правления английского клуба, который занимал с 2001 года.

Мартин Йол рассказал про общение с Леви, когда нидерландский специалист работал в «Аяксе ».

«Дэниэл сделал невероятно много для «шпор», но вот в технических вопросах у него были проблемы. Посмотрите, сколько неудачных трансферов совершил клуб.

Я тогда сказал Дэниэлу : «Почему ты мне не позвонил?» У меня [в «Аяксе ] был Тоби Алдервейрелд . У меня дебютировал Кристиан Эриксен . И у меня был Луис Суарес . Я спросил: «Почему вы не купили Суареса?»

Он ответил: «Потому что мои люди сказали, что он почти такой же игрок, как ван дер Варт ».

Что? Суарес – это нападающий. Да, у меня он играл справа, но я прекрасно понимал, что это не его позиция. Просто у меня был Марко Пантелич на острие, поэтому я использовал Суареса как ложного крайнего, вроде Мохамеда Салаха .

Но Луис – это легенда. Тогда он стоил 25 миллионов фунтов, но Дэниэл меня не послушал», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма » и «Аякса» Мартин Йол.