Владельца «Ноттингема» разозлили публичные высказывания Нуну. Тренер хотел обсудить их разногласия, но встреча не состоялась

Владельца «Ноттингема» рассердили высказывания Нуну Эшпириту Санту.

Португальский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ноттингем Форест ». Сообщалось , что его сменит Эндж Постекоглу.

По информации Sky Sports, Евангелос Маринакис был недоволен тем, что Нуну дважды за семь дней публично выступил с критикой в адрес него и клуба.

Перед стартовой игрой сезона Нуну открыто раскритиковал трансферную политику «Ноттингема», заявив, что его состав «несбалансирован» и «очень далек» от готовности к сезону.

Накануне следующего матча «Ноттингема» против «Кристал Пэлас», Нуну заявил, что его отношения с владельцем серьезно испортились и ухудшились после прихода Эду – правой руки Маринакиса и руководителя глобального футбольного направления.

По словам источника, Маринакис провел последнюю неделю размышляя о том, можно ли восстановить его отношения с тренером. Утверждается, что Нуну хотел обсудить ситуацию с владельцем «Фореста», однако встреча так и не состоялась. Вместо этого Маринакис решил, что лучше заменить Нуну новым тренером, полагая, что это единственный способ двигать клуб вперед.