«Ноттингем Форест» подтвердил отставку Нуну
Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».
Клуб официально объявил об отставке 51-летнего специалиста с поста главного тренера «в связи с недавними обстоятельствами». Ранее португалец заявил об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом.
Нуну возглавил «Ноттингем Форест» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2024/25 и пробилась в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне «Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Ноттингем Форест»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости