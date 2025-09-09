«Ноттингем Форест» подтвердил отставку Нуну

Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».

Клуб официально объявил об отставке 51-летнего специалиста с поста главного тренера «в связи с недавними обстоятельствами». Ранее португалец заявил об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом.

Нуну возглавил «Ноттингем Форест » в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2024/25 и пробилась в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.