  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о сборной России: «Над нами словно смеются с этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек. Половина вызванных игроков – не уровень сборной. Можно со двора собирать»
8

Ловчев о сборной России: «Над нами словно смеются с этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек. Половина вызванных игроков – не уровень сборной. Можно со двора собирать»

Евгений Ловчев недоволен постоянными изменениями в составе сборной России.

В сентябре команда Валерия Карпина в BetBoom товарищеских матчах сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1). 

«Не понимаю, почему у нас сборная обязательно должна играть всегда разными составами? Вот вышли с Катаром, сыграли хорошо, все лучшие игроки вышли на поле и победили.

С Иорданией же был просто ужас. Такое ощущение, что этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек, над нами просто смеются.

Понятно дело, что мы отстранены, но костяк-то наигрываться должен. А тут каждую игру новый состав, ну что это такое? Это же сплошное мучение, как и для любителей футбола, так и для самих футболистов, они не знают друг друга и никогда не играли вместе.

Половина вызванных игроков – не уровень сборной, но они играют. Так еще и как играют, чуть Иордании не проиграли, выглядели очень плохо в первом тайме.

Можно тогда со двора сборную собирать в следующий раз. Я против такой ротации в сборной, которую устраивает Карпин. Вот с Катаром вышла команда, такой состав и должен играть в большинстве случаев. И то можно было забивать больше.

А матч с Иорданией был просто безобразным, непозволительно так играть. В таких матчах и виден уровень тренера, а он средненький, по большому счету», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ловчев. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?10499 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Odds.ru
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoСборная Катара по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoЕвгений Ловчев
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Валуев о матче России и США: «Потеплением отношений это не станет. Европа должна сохранять роль злого полицейского и будет делать все, чтобы помешать нам вернуться в большой спорт»
через 3 минуты
«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
6 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграет с Израилем, Хорватия примет Черногорию, Беларусь против Шотландии
2546 минут назад
Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
34сегодня, 11:51
«Если бы в России было 100 Абрамовичей, она была бы другой страной. У нас знают только небылицы – про украл, а не сколько он сделал для РФ». Экс-губернатор Омской области Полежаев о бизнесмене
118сегодня, 11:31
Соболев выложил фото с грибами: «Выходной в лесу 😍🍄»
64сегодня, 11:25Фото
Зинченко должен выплатить 300 тысяч фунтов после проигранного суда по налогам
19сегодня, 11:24
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с «МЛ Витебск» – лидером чемпионата Беларуси
20сегодня, 11:20
Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
16сегодня, 11:11
Потерявший паспорт Ямаль вернулся в Испанию на частном самолете. RFEF связалась с властями Турции для решения проблемы
57сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Экитике о конкуренции с Исаком в «Ливерпуле»: «Это удовольствие. Я постараюсь хорошо выступать, чтобы это было лишь проблемой тренера»
113 минут назад
«Аль-Наср» продаст Отавио «Аль-Кадисии». Клуб Роналду за 60 млн евро купил хавбека у «Порту» два года назад
322 минуты назад
Колосков о матче России и США: «Это был бы прорыв для футбола, реальный пример работы спортивной дипломатии. Американцы еще и сильный соперник, крепкий середняк»
142 минуты назад
Эдегор о критике от Адамса: «Меня не волнует, что говорят другие. Каждый может говорить то, что хочет, я не позволю этому повлиять на меня»
242 минуты назад
«Милан» получит 8 млн евро за Адли от «Аль-Шабаба». Контракт хавбека и агентские гонорары пока не согласованы окончательно (GdS)
157 минут назад
Юлманд возглавит «Байер». Клуб договорился с экс-тренером сборной Дании
58 минут назад
«ПСЖ» и Барколя обсуждают продление контракта до 2030 года. Его могут подписать осенью
2сегодня, 11:45
Тюкавин сможет сыграть со «Спартаком», скорее всего («РБ Спорт»)
10сегодня, 11:27
Товарищеский матч. Россия U21 принимает Саудовскую Аравию U23
1сегодня, 11:15Live
«Сосьедад» о Захаряне: «Арсен работает с командой и чувствует себя хорошо. Клуб оказывает ему всю необходимую поддержку»
9сегодня, 10:42