Рэшфорд, Кейн, Эзе, Мадуэке, Райс, Хендерсон, Гордон – в составе Англии на матчи с Андоррой и Сербией в отборе ЧМ-2026
6 сентября команда Томаса Тухеля примет сборную Андорры, 9 сентября англичане сыграют на выезде с Сербией.
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба – «Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба – «Ноттингем Форест»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе, Нони Мадуэке (оба – «Арсенал»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).