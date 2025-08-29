  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд, Кейн, Эзе, Мадуэке, Райс, Хендерсон, Гордон – в составе Англии на матчи с Андоррой и Сербией в отборе ЧМ-2026
12

Рэшфорд, Кейн, Эзе, Мадуэке, Райс, Хендерсон, Гордон – в составе Англии на матчи с Андоррой и Сербией в отборе ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Англии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026.

6 сентября команда Томаса Тухеля примет сборную Андорры, 9 сентября англичане сыграют на выезде с Сербией. 

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба – «Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт (оба – «Ноттингем Форест»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе, Нони Мадуэке (оба – «Арсенал»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»). 

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3646 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт сборной Англии
logoАрсенал
logoКвалификация ЧМ
logoбундеслига Германия
logoДжеймс Траффорд
logoМаркус Рэшфорд
logoЭзри Конса
logoМорган Гиббс-Уайт
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
logoЭберечи Эзе
logoсборная Андорры по футболу
logoДжед Спенс
logoДеклан Райс
logoСборная Англии по футболу
logoДжордан Хендерсон
logoНьюкасл
logoЭллиот Андерсон
logoБавария
logoДэн Берн
logoпремьер-лига Англия
logoМорган Роджерс
logoАдам Уортон
logoДжон Стоунз
logoЭнтони Гордон
logoДин Хендерсон
logoТомас Тухель
logoХарри Кейн
logoЭвертон
logoБрентфорд
logoЧелси
logoОлли Уоткинс
logoБарселона
logoДжордан Пикфорд
logoДжеррод Боуэн
logoАстон Вилла
logoНоттингем Форест
logoНони Мадуэке
logoМайлз Льюис-Скелли
logoРис Джеймс
logoЛа Лига
logoВест Хэм
logoМарк Гехи
logoТоттенхэм
logoСборная Сербии по футболу
logoВалентино Ливраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
25вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото