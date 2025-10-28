  • Спортс
  • Андрей Канчельскис: «После распада СССР у нас пропали традиции и идеи. Раньше выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, но все профукали. 72 года была единая система, сейчас все вразнобой»
Андрей Канчельскис: «После распада СССР у нас пропали традиции и идеи. Раньше выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, но все профукали. 72 года была единая система, сейчас все вразнобой»

Андрей Канчельскис считает, что раньше было лучше.

– У нас Стрельцов в 18 лет уже играл за сборную СССР. Раньше в 20 лет уже уезжали играть в Европу. Хорошие у нас футболисты были в то время.

Я вот в 22 года уже играл в основном составе «Манчестер Юнайтед». А у нас сейчас в 22-23 считаются молодыми и перспективными. И счастье, если этот футболист играет в какой-нибудь хорошей команде, как «Локомотив» или «Спартак».

Вот таких ребят сейчас считают перспективными. Ну какой же это перспективный? Ребят, вы на что равняетесь? На кого? Посмотрите, в Европе люди в 18-20 лет уже Лигу чемпионов и чемпионаты мира выигрывают.

Хотя на это равняться не нужно. Равняться нужно на того же Стрельцова, хотя сейчас, наверное, его многие даже не знают. Но он в таком юном возрасте уже был в основе сборной СССР и выигрывал Олимпиаду. Это же о чем-то говорит.

– А где тогда наш футбол не туда свернул? Почему сейчас не так, как раньше? 

– Все очень просто. После распада СССР у нас пропали традиции, система и идеи. Как бы плохо ни говорили про те времена, тогда это все было. Раньше мы выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, занимали призовые места, выигрывали юношеские и юниорские крупные турниры. И это было до 90 года.

После этого посмотрите на наш чемпионат. На международной арене успехов добились только «Зенит» и ЦСКА. О каком прогрессе мы тогда говорим? Мы все профукали, все потеряли. Наращивать и нагонять это все будет очень тяжело. На это понадобится немало времени.

72 года у нас была единая система, а сейчас все вразнобой. Раньше вот было три главных принципа: система, идея, традиции. А сейчас у нас лебедь, рак и щука, как в басне Крылова. Вот у меня такое мнение. Я так вижу ситуацию. Кто-то может со мной быть не согласен, – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
