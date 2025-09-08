«Спартак» договорился о трансфере Джику с «Фенербахче». О переходе объявят в ближайшее время (Metaratings)
«Фенербахче» согласился отпустить Александра Джику в «Спартак».
Ранее сообщалось, что президент турецкого клуба Али Коч передумал продавать защитника, несмотря на то, что Джику был в Москве на подписании контракта с красно-белыми.
По информации Metaratings, «Спартак» и «Фенербахче» завершили переговоры о трансфере Джику. В ближайшее время о переходе объявят официально, если не произойдет непредвиденных обстоятельств.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
