«Спартак» договорился о трансфере Джику с «Фенербахче». О переходе объявят в ближайшее время (Metaratings)

«Фенербахче» согласился отпустить Александра Джику в «Спартак».

Ранее сообщалось, что президент турецкого клуба Али Коч передумал продавать защитника, несмотря на то, что Джику был в Москве на подписании контракта с красно-белыми.

По информации Metaratings, «Спартак » и «Фенербахче » завершили переговоры о трансфере Джику . В ближайшее время о переходе объявят официально, если не произойдет непредвиденных обстоятельств.