Джику не перейдет в «Спартак», сообщил журналист Чингез: «Он собирался уйти, но в последнюю минуту Коч решил его не продавать. Джику остается в «Фенербахче»

Александр Джику, вероятно, не перейдет в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о трансфере защитника «Фенербахче». Ганский игрок был в Москве на подписании контракта с клубом.

«Джику собирался уйти. Но есть и те, кто утверждает, что это решение было бы ошибкой для [президента клуба] Али Коча . «Фенербахче », конечно, исключил Джику из заявки на Лигу Европы , его нет в списке. Насколько мне известно, он остался в клубе, потому что Али Коч отказался от трансфера.

Моуринью , возможно, дал согласие на уход Джику , но Моуринью уже нет. Поэтому, по моим данным, в последнюю минуту Али Коч принял решение не продавать Джику. Вот такая ситуация.

В противном случае, он бы ушел, но в последний момент решение изменили, и, по-моему, он остался в команде», – рассказал журналист Айдын Чингез.