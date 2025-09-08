Дешам о травмах Дембеле и Дуэ: «ПСЖ» нам не противник, даже если наши интересы расходятся. Мы работаем добросовестно, учитывая самочувствие игроков»

Дидье Дешам заявил, что сборная Франции не стремится к конфликту с клубами.

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины в квалификации ЧМ-2026. «ПСЖ» выразил недовольство , заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков, а также призвал FFF разработать протокол о медико-спортивной координации.

«Я тренер, я не знаю, о каком протоколе вы говорите и что это означает. Прозрачность, что угодно... Это не моя ответственность. Случилось то, что случилось. Я очень сожалею о травмах Усмана и Дезире , а еще о том, что мы теряем двух игроков перед завтрашним матчем. Мы действовали очень профессионально и прогрессивно, как мы поступаем со всеми игроками, учитывая их самочувствие. К сожалению, это произошло, и это касается двух игроков «ПСЖ».

Во избежание вопросов скажу, что «ПСЖ» нам не противник и никогда им не был. Клубы никогда не были [нашими противниками], даже если наши интересы расходятся – в какой-то момент я оказался по другую сторону баррикад. Наш единственный противник – это сборная Исландии.

Я не собираюсь больше отвечать ни на какие вопросы. Я рассказал вам, что происходит, и мы не будем вдаваться в конкретные детали. У каждого из вас могут быть доказательства травмы или ее отсутствия. Мы работаем систематически и добросовестно. Обсуждения ведутся в обоих направлениях, независимо от клуба, и я не упоминаю конкретно «ПСЖ ». Согласно протоколу, все игроки должны фиксировать свои травмы в Клерфонтене. Были два игрока – Райан Шерки и Вильям Салиба , – которых я не собирался вызывать, мы прекрасно знали [что они травмированы], и наш врач получил снимки с обследования», – сказал главный тренер сборной Франции .