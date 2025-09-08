  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам о травмах Дембеле и Дуэ: «ПСЖ» нам не противник, даже если наши интересы расходятся. Мы работаем добросовестно, учитывая самочувствие игроков»
0

Дешам о травмах Дембеле и Дуэ: «ПСЖ» нам не противник, даже если наши интересы расходятся. Мы работаем добросовестно, учитывая самочувствие игроков»

Дидье Дешам заявил, что сборная Франции не стремится к конфликту с клубами.

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины в квалификации ЧМ-2026. «ПСЖ» выразил недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков, а также призвал FFF разработать протокол о медико-спортивной координации.

«Я тренер, я не знаю, о каком протоколе вы говорите и что это означает. Прозрачность, что угодно... Это не моя ответственность. Случилось то, что случилось. Я очень сожалею о травмах Усмана и Дезире, а еще о том, что мы теряем двух игроков перед завтрашним матчем. Мы действовали очень профессионально и прогрессивно, как мы поступаем со всеми игроками, учитывая их самочувствие. К сожалению, это произошло, и это касается двух игроков «ПСЖ».

Во избежание вопросов скажу, что «ПСЖ» нам не противник и никогда им не был. Клубы никогда не были [нашими противниками], даже если наши интересы расходятся – в какой-то момент я оказался по другую сторону баррикад. Наш единственный противник – это сборная Исландии.

Я не собираюсь больше отвечать ни на какие вопросы. Я рассказал вам, что происходит, и мы не будем вдаваться в конкретные детали. У каждого из вас могут быть доказательства травмы или ее отсутствия. Мы работаем систематически и добросовестно. Обсуждения ведутся в обоих направлениях, независимо от клуба, и я не упоминаю конкретно «ПСЖ». Согласно протоколу, все игроки должны фиксировать свои травмы в Клерфонтене. Были два игрока – Райан Шерки и Вильям Салиба, – которых я не собирался вызывать, мы прекрасно знали [что они травмированы], и наш врач получил снимки с обследования», – сказал главный тренер сборной Франции.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?14336 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Франции по футболу
logoДезире Дуэ
logoРайан Шерки
logoУсман Дембеле
logoВильям Салиба
logoПСЖ
logoДидье Дешам
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Исландии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
4619 минут назадLive
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
2230 минут назад
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
13642 минуты назад
«Спартак» подписал контракт с Джику. Сообщалось, что «Фенербахче» расторг соглашение с защитником (Foot Mercato)
2352 минуты назад
Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»
72сегодня, 17:42
«Фенербахче» расторг контракт с Джику. Защитник близок к переходу в «Спартак» (Fanatik)
17сегодня, 17:09
Прудников об ужесточении лимита: «Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Должна быть конкуренция, если будет приезжать непонятно кто – это не нужно»
53сегодня, 16:38
«Спартак» договорился о трансфере Джику с «Фенербахче». О переходе объявят в ближайшее время (Metaratings)
27сегодня, 16:32
РПЛ перенесла начало матча «Зенит» – «Оренбург» 27 сентября. Игра 10-го тура начнется в 19:30
15сегодня, 16:18
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса: «Доказательств пока нет, это хороший знак, если бы что-то было – об этом уже знали бы. Полиция продолжает расследование»
11сегодня, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Израиль – Италия. Ретеги, Кин и Барелла в старте. Онлайн-трансляция
83 минуты назадLive
Жуков о матче России и США: «Видим потепление в отношениях между странами, отсюда варианты для игр и соревнований. Это будет и интересно, и полезно»
211 минут назад
Нутрициолог о том, что игроки «Уфы» начали пить кумыс: «Это легкоусвояемый белок, он быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения»
222 минуты назад
Тчуамени о травмах Дембеле и Дуэ: «Игрок должен сообщать о своих ощущениях. Если он считает, что играть слишком рискованно, тренер идет навстречу, он ведь не дурак»
234 минуты назад
Первая лига. «Факел» победил «Арсенал», «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком»
2538 минут назад
Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»
7сегодня, 17:59
Вингер «Зенита» Энрике о Неймаре: «Мечтаю сыграть вместе с ним, он бы очень помог Бразилии на ЧМ. Его тепло встретят в сборной, когда он вернется»
2сегодня, 17:56
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре. Рассматривается проведение матча с клубом из Турции («СЭ»)
5сегодня, 17:42
Руни о словах Оуэна, что Майкл был одним из лучших в мире в 17 и в 18 лет: «Он был невероятен. Я выходил на улицу и изображал его, хоть он играл в «Ливерпуле». Его мнение справедливо»
5сегодня, 17:31
Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»
2сегодня, 17:30