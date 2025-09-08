  • Спортс
  • Колосков о матче России и США: «Это был бы прорыв для футбола, реальный пример работы спортивной дипломатии. Американцы еще и сильный соперник, крепкий середняк»
1

Вячеслав Колосков заявил, что матч России и США станет прорывом мирового футбола.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

– Как считаете, к каким последствиям может привести потенциальный товарищеский матч между США и Россией?

– О последствиях пока рано говорить, сначала нужно договориться. Было бы замечательно, если бы такая игра состоялась.

Это стало бы реальным примером работы спортивной дипломатии. Это был бы прорыв для международного футбола. США еще и достаточно сильный соперник.

Наверное, лучше было бы провести две игры: одну в Америке, вторую в России. Как в свое время хоккейная сборная это делала.

Замечательная новость, хорошо бы, чтобы в итоге это было реализовано. Трамп в свое время высказывался по поводу возможного допуска России на чемпионат мира, то есть он в теме.

– Нам по силам сейчас обыграть американцев?

– Сейчас нет непроходимых команд. А США относится к числу хороших, крепких середняков, – сказал почетный президент РФС Колосков.

Сборная России сейчас занимает 35‑е место в рейтинге ФИФА, американцы располагаются на 15‑й строчке. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?10484 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
