  • Президент Казахстана Токаев: «Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Без этого футбол не получит развитие, показывает мировая практика»
Президент Казахстана Токаев: «Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Без этого футбол не получит развитие, показывает мировая практика»

Президент Казахстана призвал ускорить работу по приватизации футбольных клубов.

«Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня 4 казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это я им выражаю благодарность.

Но коммерциализацию футбола надо продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развитие.

Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес индустрию, которая приносит солидный доход», – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В марте 2024 года политик призвал казахстанских предпринимателей «посмотреть на клубный футбол как на бизнес».

«Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места.

Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов», – сказал тогда Токаев.

В марте этого года в Казахстане выбрали 461 субъект, предлагаемый к передаче в конкурентную среду, в этом списке оказались семь футбольных клубов.

