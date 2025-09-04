Казахстан проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда уступила Уэльсу в отборе на ЧМ-2026

Сборная Казахстана потерпела 4 поражения в 5 последних матчах.

В четверг в матче отбора на ЧМ-2026 команда под руководством Али Алиева дома проиграла Уэльсу (0:1).

В 5 последних матчах у сборной Казахстана лишь одна победа – над командой Лихтенштейна (2:0) в квалификации ЧМ. Кроме того, на этом отрезке команда уступила в квалификационных матчах Уэльсу (1:3) и Северной Македонии (0:1) и проиграла Беларуси в товарищеской встрече (1:4).

7 сентября казахстанской сборной предстоит выездной матч с командой Бельгии в рамках отбора на ЧМ-2026.

Казахстан на данный момент занимает 4-е место в группе J, набрав 3 очка в 4 отборочных матчах.