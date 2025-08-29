Дмитриев, Козлов, Раков, Столбов, Салтыков, Абдулкадыров, Рожков, Окишор – в составе России U21 на матчи с Саудовской Аравией U23 в сентябре
Российская команда проведет два домашних матча со сборной Саудовской Аравии U23. Встречи состоятся 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».
В итоговый состав команды вошли 25 игроков:
Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Даниил Веселов («Локомотив» Москва);
Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Максим Шнапцев («Пари НН»), Илья Рожков («Рубин»), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачев («Урал»), Егор Погостнов («Локомотив»), Станислав Бессмертный («Родина»);
Полузащитники: Никита Салтыков («Локомотив»), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак»), Кирилл Столбов («Зенит»), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Игорь Дмитриев («Спартак»), Вадим Раков («Крылья Советов»);
Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Константин Дорофеев («Атырау»).