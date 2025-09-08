Смородская о Батракове и Месси: «Эти сравнения недопустимы. До Лионеля всем далеко, такие рождаются очень редко. Главное – просто быть хорошим футболистом»
Ольга Смородская считает неверным сравнивать Алексея Батракова с Лионелем Месси.
– Батраков – очень креативный футболист, порой молодого россиянина сравнивают с Месси. Батраков способен вырасти в игрока такого уровня?
– Не уверена, что кто‑то когда‑то дотянется до Месси. Такие футболисты рождаются очень‑очень редко. Поэтому такие сравнения недопустимы. Это неправильно.
До Лионеля всем далеко, главное – просто быть хорошим футболистом, – сказала бывший президент «Локомотива» Смородская.
Батраков провел за основную команду железнодорожников 53 матча, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 20-летнего полузащитника 2 гола в семи играх за сборную России.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости