Эдуард Сперцян: «Месси и Роналду – нереальные, таких футболистов не будет лет 30. Постараюсь с Криштиану поменяться футболками»
Эдуард Сперцян высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Полузащитника «Краснодара» и сборной Армении может сыграть против Португалии в квалификации ЧМ-2026 6 сентября в Ереване.
«Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду. Не люблю сравнений Месси и Роналду. Я думаю, что это два человека, которых нельзя сравнивать. Для меня это два футболиста, которые нереальные, которых не будет в течение 30 лет, может быть.
Постараюсь поменяться футболками с Роналду!» – сказал смеясь Сперцян.
Увольнять ли Семака?44086 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости