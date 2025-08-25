Эдуард Сперцян: «Месси и Роналду – нереальные, таких футболистов не будет лет 30. Постараюсь с Криштиану поменяться футболками»

Эдуард Сперцян высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Полузащитника «Краснодара » и сборной Армении может сыграть против Португалии в квалификации ЧМ-2026 6 сентября в Ереване.

«Конечно, я жду встречи с Криштиану Роналду . Не люблю сравнений Месси и Роналду. Я думаю, что это два человека, которых нельзя сравнивать. Для меня это два футболиста, которые нереальные, которых не будет в течение 30 лет, может быть.

Постараюсь поменяться футболками с Роналду!» – сказал смеясь Сперцян .