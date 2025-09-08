42

Суд взыскал с Зобнина 22,5 тысячи рублей по долгу за капремонт

Суд взыскал с Романа Зобнина задолженность в 22,5 тысячи рублей за капремонт.

Мировой судья удовлетворил исковые требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании с футболиста задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Всего за период с 1 мая по 31 октября 2024 года задолженность полузащитника «Спартака» составила 22 555 рублей 75 копеек.

В декабре прошлого года Фонд капремонта уже обращался в суд с аналогичным иском, однако в январе судебный приказ был отменен.

Прошлым летом Зобнин отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более 6 миллионов рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо. Решение о частичном удовлетворении иска вынес Пресненский районный суд.

