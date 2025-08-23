Зобнин провел 277 матчей за «Спартак» – больше всех в XXI веке

Никто не провел больше матчей за «Спартак» в XXI веке, чем Роман Зобнин.

Сегодня полузащитник поучаствовал в победе над «Рубином » (2:0) в 6-м туре Мир РПЛ .

Это была 277-я игра хавбека за красно-белых. Никому другому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки.

Впервые Зобнин сыграл за «Спартак » в 2016 году. Его статистику можно изучить здесь .