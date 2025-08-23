Зобнин провел 277 матчей за «Спартак» – больше всех в XXI веке
Никто не провел больше матчей за «Спартак» в XXI веке, чем Роман Зобнин.
Сегодня полузащитник поучаствовал в победе над «Рубином» (2:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Это была 277-я игра хавбека за красно-белых. Никому другому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки.
Впервые Зобнин сыграл за «Спартак» в 2016 году. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
