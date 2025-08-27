Зобнин о «Спартаке»: «Нужно быть готовым к постоянному давлению. Всегда требуют результата, играешь ли ты с «Зенитом», ЦСКА или командой из нижней части таблицы»

Роман Зобнин считает, что «Спартак» вынужден все время сталкиваться с критикой.

«Мы в «Спартаке », здесь постоянно давление и всегда требуют результата.

Вне зависимости от того, играешь ты с командой из нижней части таблицы, или с «Зенитом », или с ЦСКА .

Здесь высокое давление, нужно быть к нему готовым», – заявил полузащитник красно-белых.