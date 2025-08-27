Зобнин о «Спартаке»: «Нужно быть готовым к постоянному давлению. Всегда требуют результата, играешь ли ты с «Зенитом», ЦСКА или командой из нижней части таблицы»
Роман Зобнин считает, что «Спартак» вынужден все время сталкиваться с критикой.
«Мы в «Спартаке», здесь постоянно давление и всегда требуют результата.
Вне зависимости от того, играешь ты с командой из нижней части таблицы, или с «Зенитом», или с ЦСКА.
Здесь высокое давление, нужно быть к нему готовым», – заявил полузащитник красно-белых.
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости