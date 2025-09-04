Пилипчук о Зобнине: «Рома в футболе может все – у него высокий человеческий и футбольный интеллект. Не знаю, почему «Спартак» его сейчас не использует»

Роман Пилипчук не понимает, почему Роман Зобнин мало играет в составе «Спартака».

– Какой вам видится сегодняшняя роль в «Спартаке» «последнего из могикан» – Зобнина?

– Когда я был в «Спартаке», знал возможности Ромы намного больше, так как видел его в тренировочном процессе. Иногда вспоминаю дерби, в котором мы обыграли ЦСКА на их арене.

В чемпионском сезоне Зобнин был способен закрыть любую позицию – в центре поля, на фланге, в обороне. Рома в футболе может все. У него очень высокий человеческий и футбольный интеллект.

Почему его сейчас не используют, не знаю. Чтобы это понимать, нужно находиться внутри коллектива, – сказал бывший тренер «Спартака».

Зобнин выступает за красно-белых с июля 2016 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего хавбека 3 полных матча в Фонбет Кубке России и 64 минуты в четырех матчах Мир РПЛ .