Коршунов за ужесточение лимита: «Многие из молодых готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят»
Анатолий Коршунов поддержал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Я за эту реформу Дегтярева — за ужесточение лимита на легионеров. Пора уже наших молодых ребят выпускать почаще. Потому что уж очень много иностранных игроков стало в нашем чемпионате, и это не годится.
Мне, например, интереснее смотреть не на легионеров, а на то, как себя проявляет наша молодежь, как она растет. И я вижу, что многие из этих футболистов готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят», — сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Динамо» и «Спартака».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
