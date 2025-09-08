Коршунов за ужесточение лимита: «Многие из молодых готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят»

Анатолий Коршунов поддержал предстоящее ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Я за эту реформу Дегтярева — за ужесточение лимита на легионеров. Пора уже наших молодых ребят выпускать почаще. Потому что уж очень много иностранных игроков стало в нашем чемпионате, и это не годится.

Мне, например, интереснее смотреть не на легионеров, а на то, как себя проявляет наша молодежь, как она растет. И я вижу, что многие из этих футболистов готовы создать конкуренцию хорошим легионерам. У нас немало талантливых ребят», — сказал трехкратный чемпион СССР в составе «Динамо» и «Спартака».

