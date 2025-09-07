  • Спортс
  • Андрей Чернышов: «Я за отмену лимита. Сильный футболист, даже если он молодой и российский, все равно попадет в состав»
Андрей Чернышов: «Я за отмену лимита. Сильный футболист, даже если он молодой и российский, все равно попадет в состав»

Андрей Чернышов поделился мнением о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

«Пока новый лимит не принят – все в стадии обсуждения. Я сторонник отмены лимита вообще. Все беспокоятся, будут ли российские игроки расти в таких условиях. Сильный футболист, даже если он молодой и российский, все равно будет проявлять себя и попадет в состав.

Я всегда привожу давний пример с Юрием Жирковым, когда главным тренером ЦСКА был Артур Жорже. На место Жиркова пригласили футболиста сборной Аргентины, который играл на молодежном чемпионате мира. Но тренер – не враг себе. Он увидел, что мальчик из Тамбова сильнее футболиста молодежной сборной Аргентины. Это говорит о том, что российский игрок хорошего уровня все равно будет востребован.

Или еще есть другой вариант. В 1980-90-е годы во всех европейских странах был лимит, согласному которому в команде могли играть только три иностранца на поле и пять в заявке. В «Милане» тогда играли Гуллит, Ван Бастен и Райкард. В «Барселоне» Стоичков, Куман, Ромарио и Лаудруп. То есть 75% своих футболистов и три звезды в составе.

Также можно было бы сделать и у нас: покупать трех суперигроков. Но правильно, что министр спорта устраивает собрание с руководством клубов РПЛ. Там нужно найти решение, которое будет двигать наш футбол вперед», – сказал бывший защитник «Динамо» и экс-тренер «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
