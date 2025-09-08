Тюкавин сыграл впервые с марта – против молодежки «Динамо». У форварда был разрыв «крестов»
Константин Тюкавин вышел на поле впервые с 2 марта.
В воскресенье форвард «Динамо» принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).
Шесть месяцев назад Тюкавин получил разрыв крестообразной связки в игре РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости