Тюкавин сыграл впервые с марта – против молодежки «Динамо». У форварда был разрыв «крестов»

Константин Тюкавин вышел на поле впервые с 2 марта.

В воскресенье форвард «Динамо» принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).

Шесть месяцев назад Тюкавин получил разрыв крестообразной связки в игре РПЛ с «Ростовом» (1:1).