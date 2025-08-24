Тюкавин о переходе в «Зенит» или «Спартак»: «Если «Динамо» захочет меня продать, будем обсуждать»
Константин Тюкавин теоретически не против игры за «Спартак» или «Зенит».
«В данный момент нет. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».
Если клуб захочет меня продать или выставить на продажу, будем обсуждать, а пока я игрок «Динамо», – сказал форвард.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
