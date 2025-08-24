  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин о переходе в «Зенит» или «Спартак»: «Если «Динамо» захочет меня продать, будем обсуждать»
32

Тюкавин о переходе в «Зенит» или «Спартак»: «Если «Динамо» захочет меня продать, будем обсуждать»

Константин Тюкавин теоретически не против игры за «Спартак» или «Зенит».

«В данный момент нет. У меня долгосрочный контракт с «Динамо».

Если клуб захочет меня продать или выставить на продажу, будем обсуждать, а пока я игрок «Динамо», – сказал форвард.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoКонстантин Тюкавин
logoЗенит
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпартак
