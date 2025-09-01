Тюкавин может вернуться на поле в дерби со «Спартаком». Форвард «Динамо» не играл с марта из-за травмы «крестов»

Константин Тюкавин может вернуться на поле после международной паузы.

23-летний форвард «Динамо », не игравший со 2 марта, восстанавливается после повреждения крестообразной связки правого колена.

По информации Metaratings, определяющей станет ближайшая неделя – ожидается, что Тюкавин примет участие в спарринге с молодежной командой «Динамо» и выйдет на поле впервые после травмы. Если все пойдет по плану, нападающий войдет в заявку бело-голубых на дерби со «Спартаком » в 8-м туре Мир РПЛ .

Встреча «Динамо» и «Спартака» пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября.