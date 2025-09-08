«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open: «Наши болельщики всегда рядом и очень гордятся вами»
«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open.
В финале испанец обыграл Янника Синнера.
«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем вас со вторым чемпионством на US Open, c шестой победой в турнирах «Большого шлема» и с заслуженным первым местом в мировом теннисном рейтинге.
Мы, болельщики «Реала», всегда рядом и очень гордимся вами. Поздравляем, чемпион!» – говорится в сообщении «Мадрида».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Реала» в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости