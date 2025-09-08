«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open: «Наши болельщики всегда рядом и очень гордятся вами»

«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open.

В финале испанец обыграл Янника Синнера.

«Дорогой Карлос Алькарас, поздравляем вас со вторым чемпионством на US Open , c шестой победой в турнирах «Большого шлема» и с заслуженным первым местом в мировом теннисном рейтинге.

Мы, болельщики «Реала », всегда рядом и очень гордимся вами. Поздравляем, чемпион!» – говорится в сообщении «Мадрида».