Алькарас – Синнеру после 15-го совместного матча: «Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей»

Карлос Алькарас пошутил во время чемпионской речи на US Open.

В финале он обыграл Янника Синнера 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была их 15-я встреча в карьере и пятая в этом сезоне. Испанец ведет и в общей личке (10:5), и в этом году (4:1).

«Я хочу начать с Янника. То, что ты делаешь на протяжении всего сезона, просто невероятно. Ты показываешь великолепный уровень игры на каждом турнире, на котором ты играешь. Я вижусь с тобой чаще, чем с семьей. Я рад делить с тобой корт, раздевалки, все остальное, видеть, как ты упорно работаешь вместе со своей командой.

Моей команде и семье – мне повезло, что вы у меня есть. Честно говоря, это большая честь. Вы много работаете, чтобы я становился лучше. Не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения личности. Я очень горжусь моим окружением. Спасибо вам большое. Все мои достижения я заработал благодаря вам. И это тоже.

Моя команда... Мне очень повезло, что со мной сейчас часть семьи – брат, дядя, мама... Мои младшие братья тоже смотрят из дома. Вы замечательно меня поддерживаете. Спасибо вам большое», – сказал испанец в чемпионской речи.