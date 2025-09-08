Алькарас заработал за победу на US Open $5 млн. Его призовые за карьеру превысили $53 млн

Карлос Алькарас получил рекордные 5 млн долларов за победу на US Open.

Теперь его сумма призовых за карьеру составляет 53,5 млн долларов. Алькарас шестой в истории по этому показателю – больше заработали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей и Александр Зверев.

Испанец лидер тура по сумме призовых за сезон: он заработал 15,6 млн долларов.