Алькарас – второй игрок, победивший первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» одного сезона

Карлос Алькарас обыграл первую ракетку мира Янника Синнера в финале US Open.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Ранее в этом сезоне он также победил итальянца в финале «Ролан Гаррос».

С момента появления рейтинга ATP в 1973-м только один игрок побеждал первую ракетку мира в нескольких финалах «Шлемов» одного сезона: в 2008-м Рафаэль Надаль обыграл Роджера Федерера на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».