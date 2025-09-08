«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных
«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Овьедо».
Игра пройдет 11 или 12 октября, во время паузы на матчи сборных. В настоящее время стороны согласовывают точную дату и место проведения матча.
После 3 туров «Овьедо» занимает в Ла Лиге 15-е место. «Зенит» идет 5-м в Мир РПЛ после 7 игр.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: El Comercio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости