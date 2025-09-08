8

«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных

«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Овьедо».

Игра пройдет 11 или 12 октября, во время паузы на матчи сборных. В настоящее время стороны согласовывают точную дату и место проведения матча.

После 3 туров «Овьедо» занимает в Ла Лиге 15-е место. «Зенит» идет 5-м в Мир РПЛ после 7 игр.

