«Зенит» – топ-команда уровня ЛЧ, способна бороться за еврокубковый трофей. В Швейцарии была бы в числе первых». Защитник «Сьона» Крониг о петербуржцах

Защитник «Сьона» назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

Вчера петербуржцы обыграли швейцарский клуб в товарищеском матче со счетом 5:3.

«Я думаю, что «Зенит» – это топ-команда уровня Лиги чемпионов, они способны бороться за еврокубковый трофей. Когда клуб из Петербурга участвовал в этом соревновании, они показали, что способны навязывать борьбу и свою игру.

Если бы «Зенит » играл в чемпионате Швейцарии, то явно в числе первых команд был бы», – сказал защитник «Сьона » Ян Крониг.