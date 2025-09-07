«Зенит» – топ-команда уровня ЛЧ, способна бороться за еврокубковый трофей. В Швейцарии была бы в числе первых». Защитник «Сьона» Крониг о петербуржцах
Защитник «Сьона» назвал «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.
Вчера петербуржцы обыграли швейцарский клуб в товарищеском матче со счетом 5:3.
«Я думаю, что «Зенит» – это топ-команда уровня Лиги чемпионов, они способны бороться за еврокубковый трофей. Когда клуб из Петербурга участвовал в этом соревновании, они показали, что способны навязывать борьбу и свою игру.
Если бы «Зенит» играл в чемпионате Швейцарии, то явно в числе первых команд был бы», – сказал защитник «Сьона» Ян Крониг.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
