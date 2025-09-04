Бельгия разнесла Лихтенштейн в гостях – 6:0! Тилеманс сделал дубль, у де Кейпера 1+1, де Брюйне забил

Сборная Бельгии разгромила в гостях Лихтенштейн (6:0) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в столице Лихтенштейна на «Райнпарк Штадион».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Максим де Кейпер открыл счет на 29-й минуте. Юри Тилеманс на 46-й увеличил преимущество бельгийцев. Артюр Теате забил на 60-й, Кевин де Брюйне – на 62-й. На 70-й Тилеманс сделал дубль, реализовав пенальти. Малик Фофана забил на 91-й.

Квалификация ЧМ. 5 тур 4 сентября 18:45, Райнпарк Штадион Лихтенштейн Завершен 0 - 6 Бельгия Матч окончен 90’ +1’ Фофана

Хаслер Цюнд 84’ Люхингер Вольфингер 84’ 79’ Менье Диегу Морейра Вольфингер Майер 76’ 70’ Тилеманс

Хаслер 69’ 67’ де Кейпер Кастань 67’ де Брюйне Троссард Саглам Пицци 63’ Зеле Хаслер 63’ 62’ де Брюйне

61’ Опенда де Кетеларе 61’ Доку Салемакерс 60’ Теате

46’ Тилеманс

2 тайм Перерыв 29’ де Кейпер

Вольфингер 16’ Лихтенштейн Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Трабер, Малин, Зеле, Хаслер, Люхингер, Нотаро, Саглам Запасные: Ори, Обервадитцер, Jonas Weissenhofer, Хаслер, Люхингер, Саглам, Вольфингер, Зеле, Нетцер, Бек, Шлегель, Оспельт 1 тайм Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Теате, Дебаст, Менье, Тилеманс, Фофана, Ванакен, де Брюйне, Доку, Опенда Запасные: Опенда, Раскин, Ванхаутте, Батшуайи, де Кейпер, Зельс, Вандевордт, де Винтер, Доку, Мехеле, Менье, де Брюйне

