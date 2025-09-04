Матч окончен
Бельгия разнесла Лихтенштейн в гостях – 6:0! Тилеманс сделал дубль, у де Кейпера 1+1, де Брюйне забил
Сборная Бельгии разгромила в гостях Лихтенштейн (6:0) в 5-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в столице Лихтенштейна на «Райнпарк Штадион».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Максим де Кейпер открыл счет на 29-й минуте. Юри Тилеманс на 46-й увеличил преимущество бельгийцев. Артюр Теате забил на 60-й, Кевин де Брюйне – на 62-й. На 70-й Тилеманс сделал дубль, реализовав пенальти. Малик Фофана забил на 91-й.
Квалификация ЧМ. 5 тур
4 сентября 18:45, Райнпарк Штадион
Завершен
0 - 6
Нули России с Иорданией – как вам?9254 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости