Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»

Игорь Дивеев не считает, что у России будет тройная мотивация после возвращения.

Сегодня команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию .

«Понимали, что Катар – сильная команда, но мы были сильнее. У них не было моментов в первом тайме. Потом начали ошибаться, одна из контратак закончилась голом.

Вчера была духота в городе, а на стадионе кондиционер. На разминке часть поля была как в бане. Ничего, адаптировались. Отличный стадион, газон. Спасибо болельщикам.

Рад за Лукина и Кисляка . Ждем в ЦСКА, будем делать [Кисляку] коридорчик за лучшего игрока и первый гол за сборную», – цитирует Дивеева «Матч ТВ ».

«Не думаю, что, когда нас вернут, у нас будет тройная мотивация. Она всегда на 100%. Все хотят снова играть, как на Евро, как на чемпионате мира. Мы работаем над тем, чтобы не упасть в таблице коэффициентов [ФИФА]. Ведь когда-то нас вернут», – сказал защитник ЦСКА и сборной России «Чемпионату».

Сборные России и российские клубы отстранены турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

