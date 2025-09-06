Онана открыт к переходу в «Трабзонспор». Ожидается бесплатная аренда без опции выкупа

Андре Онана готов перейти в «Трабзонспор».

Ранее сообщалось , что турецкий клуб договорился с «Манчестер Юнайтед » об аренде вратаря, осталось дождаться решения Онаны .

По данным The Athletic, камерунец открыт к переходу и ожидает рассмотрения условий контракта.

Ожидается, что аренда будет бесплатной и без опции выкупа. «Трабзонспор » хочет, чтобы Онана был доступен к матчу против «Фенербахче» 14 сентября.

В этом сезоне Онана не сыграл ни одного матча в АПЛ . Его статистика – здесь .