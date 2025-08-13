  • Спортс
  • «Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность

«Штутгарт» вновь отказался продать Ника Вольтемаде «Баварии».

Как сообщает Sky Sport со ссылкой на представителя Вольтемаде Дэнни Бахманна, мюнхенцы предложили за форварда более 60 млн евро, бонусы и процент от следующего трансфера. «Штутгарт» отклонил предложение, потребовав 75 млн евро.

«Требовать 75 миллионов евро за игрока, который пришел без трансфера и имеет зарплату ниже средней, не только безосновательно, особенно в отношении внутреннего трансфера, но и находится в явном противоречии с упомянутыми договоренностями.

В марте 2024 года и совсем недавно, в середине июня, «Штутгарт» четко обязался действовать, ориентируясь на решения, как только станет возможным следующий шаг в карьере. В стремительном развитии современного футбола этот шаг был бы возможен сейчас. Стать рекордсменом Германии и постоянным участником Лиги чемпионов – для амбициозного игрока сборной Германии это огромная возможность», – сказал Бахманн в интервью German Press Agency.

Контракт Вольтемаде со «Штутгартом» действует до 2028 года. В 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах за клуб на счету 23-летнего форварда17 голов и 3 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
logoБавария
logoНик Вольтемаде
logoШтутгарт
возможные трансферы
деньги
logoбундеслига Германия
