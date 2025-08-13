«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
Как сообщает Sky Sport со ссылкой на представителя Вольтемаде Дэнни Бахманна, мюнхенцы предложили за форварда более 60 млн евро, бонусы и процент от следующего трансфера. «Штутгарт» отклонил предложение, потребовав 75 млн евро.
«Требовать 75 миллионов евро за игрока, который пришел без трансфера и имеет зарплату ниже средней, не только безосновательно, особенно в отношении внутреннего трансфера, но и находится в явном противоречии с упомянутыми договоренностями.
В марте 2024 года и совсем недавно, в середине июня, «Штутгарт» четко обязался действовать, ориентируясь на решения, как только станет возможным следующий шаг в карьере. В стремительном развитии современного футбола этот шаг был бы возможен сейчас. Стать рекордсменом Германии и постоянным участником Лиги чемпионов – для амбициозного игрока сборной Германии это огромная возможность», – сказал Бахманн в интервью German Press Agency.
Контракт Вольтемаде со «Штутгартом» действует до 2028 года. В 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах за клуб на счету 23-летнего форварда17 голов и 3 ассиста. Его подробная статистика – здесь.