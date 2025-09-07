  • Спортс
  • «Сборная Катара – серьезный соперник. Просто нашим ребятам точно не будет, нужно показать свой уровень. Уверен, что сыграет основной состав». Колосков о матче России
3

Вячеслав Колосков считает, что сборной России будет нелегко в матче с Катаром.

Товарищеский матч национальных команд состоится сегодня в 18:15 по московскому времени. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) в Москве.

«Сборная Катара – серьезный соперник. К тому же у них дома, на их поле. Просто нашим ребятам точно не будет, нужно показать свой уровень.

Уверен, что сыграет сегодня основной состав с минимальным количеством ротаций. Наверное, всех наших легионеров увидим в стартовом составе.

Матч с Иорданией все-таки был не в лучшем составе – сейчас, думаю, будет иначе», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
товарищеские матчи (сборные)
