«Сила Франции в ее многообразии, тренер выбирает по таланту, а не цвету кожи. Призывать к ненависти и разобщению недостойно». Гомис о словах Менеса про нехватку белых игроков

Бафетимби Гомис осудил слова Пьера Менеса о нехватке белых игроков во Франции.

Бывший сотрудник Canal+ Менес выразил сожаление по поводу нехватки белых игроков в футболе, особенно в сборной Франции.

«Я очень разочарован высказываниями Пьера Менеса и решительно осуждаю их. Призывать к ненависти и разобщению недостойно.

Сила французской сборной, двукратных чемпионов мира, в ее многообразии.

Выбор тренера зависит от таланта, а не от цвета кожи!» – написал экс-форвард сборной Франции в своем аккаунте в X.