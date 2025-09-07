«Сила Франции в ее многообразии, тренер выбирает по таланту, а не цвету кожи. Призывать к ненависти и разобщению недостойно». Гомис о словах Менеса про нехватку белых игроков
Бафетимби Гомис осудил слова Пьера Менеса о нехватке белых игроков во Франции.
Бывший сотрудник Canal+ Менес выразил сожаление по поводу нехватки белых игроков в футболе, особенно в сборной Франции.
«Я очень разочарован высказываниями Пьера Менеса и решительно осуждаю их. Призывать к ненависти и разобщению недостойно.
Сила французской сборной, двукратных чемпионов мира, в ее многообразии.
Выбор тренера зависит от таланта, а не от цвета кожи!» – написал экс-форвард сборной Франции в своем аккаунте в X.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бафетимби Гомиса
