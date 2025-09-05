  • Спортс
  • Журналист Менес указал на превалирование чернокожих во французском футболе: «В матче региональной лиги вы увидите одного белого на поле». Сиссе отреагировал: «Разочарован в тебе🤮»
Журналист Менес указал на превалирование чернокожих во французском футболе: «В матче региональной лиги вы увидите одного белого на поле». Сиссе отреагировал: «Разочарован в тебе🤮»

Джибриль Сиссе остался недоволен высказываниями журналиста на расовую тему.

Пьер Менес, бывший сотрудник Canal+, выразил сожаление по поводу нехватки белых игроков в футболе, особенно в сборной Франции.

«Мы общались в эфире CNews, и я просто привел пример моего сына, которого я хотел записать в футбольную секцию.

Я записал его в «Торси», очень известный клуб в Иль-де-Франс, который воспитывал профессиональных игроков, таких как Мурад Меньи.

И после трех тренировок мой сын сказал: «Я туда больше не пойду». Ему было 11 лет, и он сказал: «Они со мной не здороваются, не пасуют мне мяч, ругают, когда я с мячом, и не принимают душ вместе со мной. Я ухожу».

Очевидно – мне жаль это говорить, но это правда – в команде были только магрибинцы и чернокожие.

Это реальность футбола не только в Иль-де-Франс, но и французского футбола в целом. Если вы пойдете на матч региональной лиги в парижском регионе, то, как правило, увидите одного белого на поле, и он либо вратарь, либо правый защитник.

Посмотрите на сборную Франции. В сборной Франции сегодня одиннадцать чернокожих», – сказал Менес в эфире TVLibertés.

Высказывания журналиста вызвали волну возмущения в соцсетях, а бывший форвард сборной Франции Джибриль Сиссе написал: «Очень разочарован в тебе, Пьер Менес». Сообщение он сопроводил эмодзи с рвотой.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
