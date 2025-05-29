ФИФА сможет обжаловать в CAS решения по делам о расизме. Максимальные штрафы за расистское поведение увеличат до 5,3 млн евро
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что ФИФА пересмотрела дисциплинарный кодекс, включив в него комплекс активных нормативных мер, направленных на противодействие дискриминационному поведению на поле и за его пределами.
Штрафы за расистские высказывания были увеличены – теперь максимальная сумма взыскания будет составлять 4,5 млн фунтов (5,34 млн евро).
ФИФА также оставляет за собой право подавать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения по делам о расистских оскорблениях, а также вмешиваться, если ассоциация из числа членов организации не проводит надлежащего расследования случаев расизма.
Также в ходе 74-го конгресса ФИФА была утверждена трехэтапная антидискриминационная процедура, которая теперь включена в устав организации. Цель состоит в том, чтобы побудить участников матчей немедленно сообщать о проявлениях расизма.