Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
Александр Соболев считает, что адаптировался к «Зениту».
«Мне кажется, в «Зените» никто не чувствует себя первым номером. Конкуренция сумасшедшая. Все понимают: если ты будешь играть плохо, играть будет другой.
Я к этому нормально отношусь, понимаю, что при каких-то обстоятельствах, возможно, не буду играть. Меня это еще больше подстегивает, мотивирует.
В начале карьеры в «Зените» мне было тяжеловато. Не мог забить, не все получалось, не мог до конца встроиться. А после сборов стало полегче. Когда забил «Локомотиву», понял, что освоился. И сейчас более-менее неплохо выступаю», – сказал форвард.
