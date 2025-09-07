Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»

Александр Соболев считает, что адаптировался к «Зениту».

«Мне кажется, в «Зените » никто не чувствует себя первым номером. Конкуренция сумасшедшая. Все понимают: если ты будешь играть плохо, играть будет другой.

Я к этому нормально отношусь, понимаю, что при каких-то обстоятельствах, возможно, не буду играть. Меня это еще больше подстегивает, мотивирует.

В начале карьеры в «Зените» мне было тяжеловато. Не мог забить, не все получалось, не мог до конца встроиться. А после сборов стало полегче. Когда забил «Локомотиву», понял, что освоился. И сейчас более-менее неплохо выступаю», – сказал форвард.