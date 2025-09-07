Усман Дембеле: «Я прекрасно знаю свое тело. Гамбургеры и пиццу после матчей едят все. Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке»

Усман Дембеле рассказал о своем подходе к питанию и телу.

«Я прекрасно знаю свое тело, как быстро мне следует двигаться, а когда вообще не стоит. Когда мне говорят не бегать быстрее 30 км/ч, я не превышаю 31 км/ч, остаюсь на скорости 30.

Я знаю, когда устаю, когда стоит или не стоит тренироваться, а когда нужно становиться сильнее. За последние три-четыре года я выучил это наизусть.

Что касается гамбургеров и пиццы, то после матчей их едят всегда. Не все время, но особенно после игр. Все игроки едят гамбургеры или пиццу после матчей.

Я не ем слишком много шоколада, так что все в порядке. Но я все еще ем гамбургеры и пиццу после игр, и это не прекратится», – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции.

Усман Дембеле: «Придя в «Барселону», я нечасто посещал спортзал. После травм понимаешь, что нужно заботиться о теле, дело не только в таланте. Сегодня это окупается в «ПСЖ»