  Дембеле о «Золотом мяче»: «Футбольный Святой Грааль, среди индивидуальных наград нет ничего лучше. После такого сезона – 4 титула, голы, ассисты – нормально считаться одним из фаворитов»
16

Дембеле о «Золотом мяче»: «Футбольный Святой Грааль, среди индивидуальных наград нет ничего лучше. После такого сезона – 4 титула, голы, ассисты – нормально считаться одним из фаворитов»

Усман Дембеле назвал «Золотой мяч» Святым Граалем для футболистов.

«Среди индивидуальных наград для футболиста нет ничего лучше. Это футбольный Святой Грааль. Когда видишь список всех легенд, которые выиграли его, это невероятно.

[Перед финалом Лиги чемпионов] люди видели меня и выкрикивали мое имя и «Золотой мяч, золотой мяч!» Но, честно говоря, Луис Энрике, тренерский штаб и все игроки были очень сосредоточены на команде, особенно перед финалом Лиги чемпионов.

После такого сезона – четыре титула, голы, результативные передачи – это нормально, что тебя считают одним из фаворитов на награду», – сказал вингер «ПСЖ».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
