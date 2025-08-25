Дембеле о Месси: «Иногда казалось, что его не видно 4-5 минут, а потом он получал мяч и инстинктивно понимал, что делать. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов»

Усман Дембеле рассказал об игре с Лионелем Месси в «Барселоне».

– С первого дня у нас с Месси сложились прекрасные отношения. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов. Он был из тех, кто инстинктивно понимал, что вам нужно.

Он сказал мне, что я должен относиться ко всему серьезно, если хочу осуществить свои мечты – после этого я наблюдал и учился на том, что он делал на поле. Независимо от того, играл он как плеймейкер или как форвард, он блестяще занимал свою позицию, словно становясь невидимым на поле. Иногда казалось, что его не видно в течение четырех-пяти минут, а потом, стоит ему получить мяч, он инстинктивно понимает, что делать. Он действительно хорошо разбирается в футболе, хорош в позиционной игре, и все мы знаем, на что он способен.

– Вы когда-нибудь расскажете своей дочери, что играли вместе с Месси?

– Я уже рассказываю ей об этом! – сказал вингер «ПСЖ ».