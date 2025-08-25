  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле о Месси: «Иногда казалось, что его не видно 4-5 минут, а потом он получал мяч и инстинктивно понимал, что делать. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов»
16

Дембеле о Месси: «Иногда казалось, что его не видно 4-5 минут, а потом он получал мяч и инстинктивно понимал, что делать. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов»

Усман Дембеле рассказал об игре с Лионелем Месси в «Барселоне».

– С первого дня у нас с Месси сложились прекрасные отношения. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов. Он был из тех, кто инстинктивно понимал, что вам нужно.

Он сказал мне, что я должен относиться ко всему серьезно, если хочу осуществить свои мечты – после этого я наблюдал и учился на том, что он делал на поле. Независимо от того, играл он как плеймейкер или как форвард, он блестяще занимал свою позицию, словно становясь невидимым на поле. Иногда казалось, что его не видно в течение четырех-пяти минут, а потом, стоит ему получить мяч, он инстинктивно понимает, что делать. Он действительно хорошо разбирается в футболе, хорош в позиционной игре, и все мы знаем, на что он способен.

– Вы когда-нибудь расскажете своей дочери, что играли вместе с Месси?

– Я уже рассказываю ей об этом! – сказал вингер «ПСЖ».

Увольнять ли Семака?44086 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoБарселона
logoУсман Дембеле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ракитич про трио Месси – Суарес – Неймар: «Такое не повторится. Ставить их в одну команду на тренировке не было смысла. В «Барсе» Неймар был близок к Лео, он был не тот, что в «ПСЖ»
3512 июля, 21:00
Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ
629 июня, 21:04Фото
Главные новости
КЧМ-2029 пройдет летом – не в Катаре, скорее всего. ФИФА пока не хочет расширять турнир до 48 команд и планирует матчи плей-офф за право участия (Guardian)
18 минут назад
Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»
29вчера, 22:04
Слот о 3:2 с «Ньюкаслом»: «Не уверен, что это был футбольный матч – стандарт за стандартом. «Ливерпуль» выстоял. Великолепный гол Нгумоа, для 16-летнего он отлично завершает атаки»
58вчера, 21:51
Нгумоа – второй игрок, забивший победный гол в АПЛ в 16 лет. Руни сделал это, будучи на 1 день моложе
28вчера, 21:45
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
30вчера, 21:26
16-летний Нгумоа из «Ливерпуля» забил победный мяч «Ньюкаслу» на 100-й минуте – после выхода на 96-й. Это первый гол вингера на взрослом уровне
88вчера, 21:21
«ПСЖ» согласен на 30 млн евро за Доннарумму. Сделка с «Сити» зависит от того, уйдет ли Эдерсон
20вчера, 21:14
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по разнице мячей. «Челси» – 4-й, «Ман Сити» – 6-й, «МЮ» – 16-й
60вчера, 21:07
«Ньюкасл» отыгрался с 0:2, дважды забив «Ливерпулю» в меньшинстве, но пропустил от 16-летнего Нгумоа на 100-й и проиграл – 2:3!
383вчера, 21:05
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю»
1605вчера, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о ЦСКА: «Первый претендент на чемпионство. Если бы я даже хотел придраться к какой-то линии у команды Челестини, то сейчас не смогу»
431 минуту назад
«Ливерпуль» забил в 36 матчах АПЛ подряд и повторил третий результат в истории лиги. Рекорд у «Арсенала» – серия из 55 игр с голами (2001 и 2002 год)
346 минут назад
Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 03:15
Киву после 5:0 с «Торино»: «Мы старались подойти к первому матчу в наилучшем состоянии. Ребята оставили события прошлого сезона позади, усердно трудились и не жаловались»
5вчера, 21:59
«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе («СЭ»)
21вчера, 21:39
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» уступила «Хетафе»
199вчера, 21:35
Фердинанд о ничьей «МЮ»: «В «Фулхэме» удивились: «Это не тот «Юнайтед», что мы ожидали». Сильные должны наказывать соперника, ставить ему ногу на горло, а мы этого не сделали»
7вчера, 20:53
«Интер» одержал крупнейшую победу за 8 месяцев – 5:0 с «Торино»
4вчера, 20:45
Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность – ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромная конкуренция в каждой линии»
7вчера, 20:29
Барелла ассистирует в 10 сезонах Серии А подряд. Сегодня – голевой пас Бастони в матче с «Торино»
3вчера, 20:01