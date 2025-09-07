Головин о Батракове и Кисляке: «Качественные игроки, очень талантливые. Большой объем работы, много желания»

Александр Головин назвал Алексея Батракова и Матвея Кисляка качественными игроками.

«Батраков и Кисляк — качественные игроки. Кисляк — хороший футболист, Батракова помню по прошлому сбору.

100% — они очень талантливые. Большой объем работы, много желания. Стараемся помогать им», — сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

Сегодня Россия сыграет в гостях с национальной командой Катара.