Головин о Батракове и Кисляке: «Качественные игроки, очень талантливые. Большой объем работы, много желания»
Александр Головин назвал Алексея Батракова и Матвея Кисляка качественными игроками.
«Батраков и Кисляк — качественные игроки. Кисляк — хороший футболист, Батракова помню по прошлому сбору.
100% — они очень талантливые. Большой объем работы, много желания. Стараемся помогать им», — сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Сегодня Россия сыграет в гостях с национальной командой Катара.
Нули России с Иорданией – как вам?25723 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
