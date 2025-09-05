Воробьев о трансферной стоимости Батракова: «Три мешка картошки. Картошка дорогая»

Дмитрий Воробьев пошутил на тему трансферной стоимости Алексея Батракова.

Ранее Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость полузащитника «Локомотива» и нападающего «Аль-Насра » Криштиану Роналду стала равной – 12 миллионов евро.

Батраков со смехом отреагировал на вопрос Воробьеву об этом: «Скажи, Дим, что-нибудь».

– Три мешка картошки.

– Он столько стоит?

– Да.

– Так мало?

– А картошка дорогая, – сказал нападающий «Локомотива » Воробьев .

20-летний Батраков отметился 9 голами и 1 результативной передачей в 8 матчах этого сезона.