Воробьев о трансферной стоимости Батракова: «Три мешка картошки. Картошка дорогая»
Дмитрий Воробьев пошутил на тему трансферной стоимости Алексея Батракова.
Ранее Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость полузащитника «Локомотива» и нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду стала равной – 12 миллионов евро.
Батраков со смехом отреагировал на вопрос Воробьеву об этом: «Скажи, Дим, что-нибудь».
– Три мешка картошки.
– Он столько стоит?
– Да.
– Так мало?
– А картошка дорогая, – сказал нападающий «Локомотива» Воробьев.
20-летний Батраков отметился 9 голами и 1 результативной передачей в 8 матчах этого сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
