Валерий Карпин: «Игра Соболева за «Зенит» — о’кей. Но пока не рассматривал его в сборную»
Валерий Карпин оценил шансы Александра Соболева на вызов в сборную России.
— Может ли быть вызван Соболев?
— Игра Соболева за «Зенит» — о’кей. Но пока не рассматривал его в сборную, – сказал тренер сборной России.
В 6 матчах сезона РПЛ на счету форварда 2 гола и 1 ассист.
Сегодня сборная России проведет на «Лукойл Арене» товарищеский матч с Иорданией, а 7 сентября встретится в гостях с Катаром.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости