Валерий Карпин: «Игра Соболева за «Зенит» — о’кей. Но пока не рассматривал его в сборную»

Валерий Карпин оценил шансы Александра Соболева на вызов в сборную России.

— Может ли быть вызван Соболев?

— Игра Соболева за «Зенит » — о’кей. Но пока не рассматривал его в сборную, – сказал тренер сборной России.

В 6 матчах сезона РПЛ на счету форварда 2 гола и 1 ассист.

Сегодня сборная России проведет на «Лукойл Арене» товарищеский матч с Иорданией, а 7 сентября встретится в гостях с Катаром.