Англия при Тухеле всухую выиграла все 4 матча в квалификации ЧМ-2026, общий счет – 8:0

Сборная Англии пока не пропустила ни одного гола в квалификации ЧМ-2026.

Команда Томаса Тухеля сегодня победила Андорру – 2:0. Этот же соперник был обыгран 7 июня со счетом 1:0. Также англичане в отборе на ЧМ нанесли поражение Латвии (3:0) и Албании (2:0). 9 сентября сборная Англии проведет матч против команды Сербии.