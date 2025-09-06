Англия при Тухеле всухую выиграла все 4 матча в квалификации ЧМ-2026, общий счет – 8:0
Сборная Англии пока не пропустила ни одного гола в квалификации ЧМ-2026.
Команда Томаса Тухеля сегодня победила Андорру – 2:0. Этот же соперник был обыгран 7 июня со счетом 1:0.
Также англичане в отборе на ЧМ нанесли поражение Латвии (3:0) и Албании (2:0).
9 сентября сборная Англии проведет матч против команды Сербии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
