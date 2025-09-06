Тухель о 2:0 с Андоррой: «Энергия отличная, качество игры – тоже, Англия должна была забивать больше. Атмосфера отличалась от АПЛ, мы могли бы больше завести трибуны»

Томас Тухель высказался о победе над Андоррой (2:0) в отборе ЧМ-2026.

«Здесь совсем другая публика, не такая, как на матчах Премьер-лиги. Думаю, мы могли бы больше завести трибуны, но атмосфера все равно отличается, мы это понимаем. Энергия была отличная, качество игры – тоже, мы должны были забивать больше.

После первого гола у нас было 10-15 минут с большим количеством потерь мяча. Мы немного потеряли концентрацию и внимание, но во втором тайме снова нашли ритм, создали много моментов и должны были забить еще больше.

Нам не хватало мелких эпизодов, чтобы ускорить игру. Возможно, для Эзе сегодня был не лучший день на позиции десятки. Он отлично тренировался, но в принятии решений немного испытывал трудности. Последний пас от Нони [Мадуэке ] был недостаточно точным.

У Рэшфорда были хорошие моменты, но он не смог завершить их точным ассистом. Мы должны были забить второй мяч раньше, потому что именно он дал нам гораздо больше свободы», – сказал главный тренер сборной Англии в интервью ITV.