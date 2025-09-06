Карпин о том, давал ли подзатыльники игрокам: «Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы – знал»
Валерий Карпин заявил, что никогда не давал подзатыльники футболистам.
Ранее полузащитник сборной Италии Джакомо Распадори рассказал, что в перерыве матча с Эстонией (5:0) получил подзатыльник от главного тренера Дженнаро Гаттузо.
– Гаттузо надавал подзатыльников своим игрокам. Давали ли вы когда-нибудь подзатыльники?
– Нет. Без понятия, помогает это или нет. Давал бы, знал, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».
